Nijerya Milli Takımı'ndan Galatasaray açıklaması: 'Onlara kim kızabilir ki?'

Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı milli maçta sakatlandı. Galatasaraylı yetkililer, Osimhen'in İstanbul'da tedavi edilmesi için Nijerya'ya uçak gönderdi.

Nijerya Milli Takımı'ndan bir yetkili, ScoreNigeria'ya konuştu ve Galatasaray'a sitemde bulundu.

Osimhen'in Güney Afrika maçında oynamasa bile saha kenarında duruşuyla kendilerini güç verebileceğini ifade eden yetkili, "Onu bu yolculukta görmek istediler çünkü Güney Afrika, Osimhen'in oynamayacağı kesinleştiğinden beri adeta bayram yapıyor. Bu, rakibi baskı altında tutmak için bir zihin oyunuydu" dedi.

Galatasaray'ın Osimhen talebini makul bulan yetkili, "Kim onları suçlayabilir ki? Sonuçta oyuncuyu bu yaz transfer döneminde Napoli'den almak için büyük bir servet harcadılar" ifadelerini kullandı.