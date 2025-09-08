Okan Buruk'un açıklamaları sonrası... Porto'dan Galatasaray'a Diogo Costa yanıtı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 16:39:00
Portekiz Premier Lig ekiplerinden Porto'nun Okan Buruk'un Diogo Costa için "45 milyon Euro istediler" sözlerini yalanlayarak, Galatasaray'a resmi yazı gönderdiği iddia edildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Diogo Costa için Porto'nun 45 milyon Euro talep ettiğini öne sürmüştü.

A Bola'nın haberine göre; Porto cephesi, bu bilginin gerçeği yansıtmadığını ve kulübün itibarını zedeleyici nitelikte olduğunu savundu. Zira Diogo Costa'nın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli 75 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

RESMİ YAZI GÖNDERİLDİ

Porto yönetimi, söz konusu açıklamanın Galatasaray'ın resmi bir temsilcisi tarafından yapılmasını dikkate alarak İstanbul kulübünün başkanı Sinem Üstüner'e bir mektup gönderdi.

Bu yazıda, Buruk'un sözlerinin asılsız ve yanıltıcı olduğu, hem Diogo Costa'nın hem de Porto yönetiminin iyi ismini zedelediği ve Porto'nun resmi tutumunun ise serbest kalma maddesindeki 75 milyon Euro bedel olduğu ifade edildi.

