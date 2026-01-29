Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını tamamladıktan sonra son 16 turu için kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri kim? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel ekipleri...
GALATASARAY'IN PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Juventus: İtalyan devi, Avrupa kupalarında deneyimiyle biliniyor. Galatasaray'ın ilk maçı kendi sahasında oynayacağı için taraftar desteği kritik rol oynayacak.
Atletico Madrid: La Liga'nın güçlü temsilcisi, disiplinli savunma anlayışı ve hızlı kontra ataklarıyla dikkat çekiyor. Rövanş maçında deplasmanda oynanacak karşılaşma, taktiksel bir sınav niteliğinde olacak.