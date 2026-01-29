Cumhuriyet Gazetesi Logo
29.01.2026 11:54:00
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 puanla grup aşamasını tamamladı ve son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı. Peki, Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri kim? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi muhtemel ekipleri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını tamamladıktan sonra son 16 turu için kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor.  Peki, Galatasaray'ın play-off'taki muhtemel rakipleri kim? Galatasaray'ın  Şampiyonlar Ligi muhtemel ekipleri...

GALATASARAY'IN PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Juventus: İtalyan devi, Avrupa kupalarında deneyimiyle biliniyor. Galatasaray'ın ilk maçı kendi sahasında oynayacağı için taraftar desteği kritik rol oynayacak.

Atletico Madrid: La Liga'nın güçlü temsilcisi, disiplinli savunma anlayışı ve hızlı kontra ataklarıyla dikkat çekiyor. Rövanş maçında deplasmanda oynanacak karşılaşma, taktiksel bir sınav niteliğinde olacak.

