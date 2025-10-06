Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray'ın rakibi Monaco'da ayrılık kararı!

Galatasaray'ın rakibi Monaco'da ayrılık kararı!

6.10.2025 14:20:00
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco'nun, Avusturyalı teknik direktör Adi Hütter ile ayrılık kararı aldığı kaydedildi.

Fransa Ligue 1'de pazar akşamı oynanan Nice derbisindeki 2-2'lik beraberliğin ardından AS Monaco, teknik direktör Adi Hütter ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

L'Équipe'in haberine göre kulüp yönetimi, bir süredir takım içindeki kopukluk ve son haftalardaki kötü performanslar nedeniyle ayrılık kararı aldı.

HÜTTER DÖNEMİ KISA SÜRDÜ 

Monaco'da geçen sezon göreve gelen Avusturyalı teknik direktör, Ocak 2024'te sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmıştı.

Fransız ekibin yeni teknik direktör adayları arasında Edin Terzic isminin öne çıktığı ifade edildi.

ALTERNATİFLER ARANIYOR

Monaco yönetimi, Terzic dışında da bazı adaylarla teması sürdürüyor. Yeni teknik direktörün, yüksek seviyede tecrübeye sahip olmasının yanı sıra genç oyuncuları geliştirebilme kapasitesine sahip olmasının, aranan temel kriterler arasında olduğu aktarıldı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında 9 Aralık Salı günü Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.

