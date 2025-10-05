Eski hakemler Galatasaray - Beşiktaş maçını değerlendirdi: 'Maçın kontrolünü kaybetti'

Trio ekibi, 1-1 sona eren Galatasaray - Beşiktaş derbisinin tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumladı. Derbinin hakemi Yasin Kol'un yönetimi, eski hakemlerce beğenilmedi.

12. dakikada Beşiktaş'ın golü öncesinde Torreira'ya faul var mı?

Bülent Yıldırım: "Belli belirsiz bir temas var. Benim için gol temiz, faul ihlali yok."

Bahattin Duran: "Faul yok, gol temiz ve nizami."

Deniz Çoban: "Ufak bir kontak var. Bu kontak Torreira'nın düşmesini gerektirecek bir temas değil. Devam ettirilmesi doğru."

34. dakikada Davinson Sanchez'in gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Bahattin Duran: "Açık ve net kırmızı kart. Bariz gol şansını engellediği için kırmızı kart çok doğru."

Bülent Yıldırım: "Son dönemde gördüğüm en bariz ihlal. Kırmızı kart doğru, kitabın ortasından..."

Deniz Çoban: "Kırmızı kart kararı doğru."

39. dakikadaki Osimhen-Emirhan gerginliği

Bahattin Duran: "Osimhen düşerken Jurasek'i de düşürdü. Emirhan ve Osimhen arasında gerginliğin dışına çıkıldı. Osimhen'in Emirhan'a yaptığı hareket, çok net kırmızı kart. Boğazını tuttu ve sıktı. Emirhan kafasını getirdi ve kafasıyla itmedi. Emirhan itseydi Emirhan'a da net kırmızı diyecektim. Emirhan eliyle itti. Emirhan sarı kart, kaleci Mert sarı kart, Osimhen kırmızı kart olmalıydı."

Bülent Yıldırım: "Osimhen ayağını kaldırıp bir savurdu, bir daha savurdu ve Jurasek'i düşürdü. Emirhan'ın boğazını tolere edilemeyecek şekilde kuvvetle ve şiddetle sıktı. Osimhen'in kırmızı kart görmesi lazım. Emirhan sarı kart, Osimhen kırmızı kart, oraya geldiği için Mert sarı kart."

Deniz Çoban: "Osimhen önce Emirhan'ın yakasına yapıştı. Yardımcı hakem araya girmeye çalışıyor, öyle bir görevi yok. Osimhen'in savurduğu el neredeyse hakeme geliyordu. Kırmızı kart Osimhen. Emirhan'a sarı kart yeterli. Osimhen'e yapılan faulü görmedi. Osimhen buna niye bu kadar sinirlendi, hatayı yapan Emirhan değil. Olayın bütününde Osimhen kavga ediyor. Yerde ayağını savuruyor, yakasını toparlıyor, yüzünü sıkıyor. Osimhen hızını alamıyor, sarılıyorlar, Osimhen üzerine gidiyor. Kavga etmeye çalışan bir oyuncuyu sahada tutamazsın. Osimhen'i tutuyorlar, durduramıyorlar. Osimhen kavga ediyor. Bu olayın bütününde Osimhen kırmızı kart görmeli."

68. dakikada Yasin Kol'un önce devam ettirip sonra oyunu durdurduğu pozisyon

Bahattin Duran: "Çok çok büyük bir yanlış. Hakem, yardımcı hakemin kaldırdığı bayrağı 'gördüm' deyip avantaj gösterdi. Bu pozisyon ofsayt değilse faul ve sarı kart. Kenara teşekkür etti, koştu, koştu ve durdu. Döndü yardımcı hakeme 'okey' verdi, avantaj gösterdi, koştu, koştu, Sallai giderken düdük çaldı. Bunun hiçbir açıklaması yok. Çok büyük bir hata. Sallai hakemi protesto için topu havaya vurdu. O da sarı kart. Hakemin çok büyük bir hatası var."

Bülent Yıldırım: "Hakem dağıldı artık burada. Beşiktaş aleyhine kalkan ofsayt şüpheli. Gözüm ofsayt değil diyor. Top havada olduğu için, Toure'nin kontrol olasılığı olmadığı için neredeyse bariz gol şansı olabilecek bir ihlal var. Bunu kaçırdı. Lemina'nın yaptığı rakibinin umut vaat eden atağını engellemek. Top zeminden gelse kırmızı kartı konuşurduk. Onu kaçırdı. Yardımcı hakem ofsayt dedi, gördüm avantaj dedi. Saniyeler sonra umut vaad eden atağı kesip geri döndü. Sallai topa vurdu, o da sarı. Ne desem boş."

Deniz Çoban: "Sebep ararsam şöyle bir sebep geliyor aklıma. Lemina, Toure'ye yaptığı müdahale sonrası VAR 'Potansiyel kırmızı kart kontrolü yapıyorum' deyince afallayıp düdüğüne başvurmuş olabilir mi? Her şey bir tarafa. Önemli bir yanlış. Sallai'ye de sarı kartı atladı."

90. dakikada El Bilal Toure'nin Sallai'ye yaptığı müdahale

Bülent Yıldırım: "Göze kasıtlı müdahale, kırmızı kart."

Bahattin Duran: "Göze parmaklarını soktu. Direkt kırmızı kart."

Deniz Çoban: "Net kırmızı kart bu."

90. dakikada Orkun Kökçü'nün itirazı

Deniz Çoban: "Bu pozisyonda Orkun Kökçü'nün hakemi sarsacak kadar müdahalesi var. Kırmızı kart olmalıydı."

Bülent Yıldırım: "Orkun Kökçü kırmızı kart görmeliydi."

Bahattin Duran: "Hakem 1 adım geri atmak zorunda kaldı. Kırmızı kart olmalıydı."

Hakemin karnesi

Deniz Çoban: "Yeterli performans gösteremedi. Sınıfta kaldı. Maçın kontrolü gitti."

Bülent Yıldırım: "Maçın kontrolünü kaybetti. Çok ciddi hatalar yaptı."

Bahattin Duran: "Goller öncesinde devamlar doğruydu. Davinson'u doğru attı ama sonrasında kontrolü tamamen kaybetti ve kötü bitirdi."