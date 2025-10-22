Galatasaray'ın sıradaki rakibi Bodo/Glimt! Okan Buruk: 'Çok istekliyiz'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 12:10:00
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:45'te başlayacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında bugün Norveç’in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.

Saat 19.45’te başlayacak ve İngiliz hakem Michael Oliver’in yöneteceği mücadeleyi TRT 1 naklen yayımlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakat Wilfried Singo forma giyemeyecek.

"6 PUANA GELMEK İSTİYORUZ"

İlk maçında Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci hafta konuk ettiği Liverpool’u 1-0 yenerek tarihi bir zafere imza atmıştı.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, “Liverpool maçıyla birlikte bu şampiyonada ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yine aynı konsantrasyonla sahada olacağız ve 6 puana gelmek istiyoruz” dedi.

Image

Buruk, “Turu bu maçta geçmeyeceğiz ama Şampiyonlar Ligi’nde her maç önemli. 3 puan alırsak avantaj olacak. Yukarıya doğru gitme anlamında bu maçı görebiliriz” diye konuştu. Tecrübeli hoca, “Bazen her şeyi kâğıt üzerinde düşünüyorsunuz, biz bunu yapmıyoruz ama. İnsanlar ‘Şuradan 3 puan alırız, buradan 1 puan alırız’ diyor. Liverpool maçında kimse Galatasaray’a 3 puan yazmıyordu, sıfır yazıyordu. Kazanmak çok değerli, yeni formatta özellikle daha da değerli. Hedeflerimize ulaşmak için Bodo maçını kazanmamız gerekiyor” dedi.

"CEHENNEM DİYORLAR"

Galatasaray’ın stoperi Abdülkerim Bardakcı ise, “Herkes bizim stattan cehennem olarak bahsediyor. Rakiplerle konuşuyoruz, ‘Böyle bir atmosfer olamaz’ diyorlar. İlkay ve Sane saha içinde bizi inanılmaz rahatlatıyor. İlkay ağabeyin futbol aklı, Sane’nin yeteneği ve aklı bize çok faydalı oluyor. Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"SINGO’NUN 2 HAFTASI DAHA VAR"

Buruk, sakatlığı süren Singo için, “Singo’nun en az 2 haftası daha var. Gidişatına göre bakacağız. Çok erken oynatıp risk almak istemiyoruz” dedi.

