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Galatasaray'ın videosunda Ederson ve Donnaruma mesajı

Galatasaray'ın videosunda Ederson ve Donnaruma mesajı

30.07.2025 20:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Galatasaray'ın videosunda Ederson ve Donnaruma mesajı

Galatasaray'ın Victor Osimhen için paylaştığı video sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar, kaleci transferi için heyecanlandı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen için paylaştığı videoda Ederson ve Gianluigi Donnarumma için mesaj verildiği iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sarı-kırmızılıların paylaştığı videoda, Ederson'un dövmesinin bir kişinin tişörtünde yer alması dikkat çekti.

Ayrıca videonun bir yerinde İtalyanca "La Gelateria" yani 'dondurmacı' yazması da Gianluigi Donnarumma mesajı olarak yorumlandı.

Galatasaraylı taraftarlar dikkat çeken bu iki bölümle ilgili sosyal medyada binlerce yorum yazdı.

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