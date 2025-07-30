Galatasaray'ın videosunda Ederson ve Donnaruma mesajı

Galatasaray'ın Victor Osimhen için paylaştığı videoda Ederson ve Gianluigi Donnarumma için mesaj verildiği iddiası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Sarı-kırmızılıların paylaştığı videoda, Ederson'un dövmesinin bir kişinin tişörtünde yer alması dikkat çekti.

Ayrıca videonun bir yerinde İtalyanca "La Gelateria" yani 'dondurmacı' yazması da Gianluigi Donnarumma mesajı olarak yorumlandı.

Galatasaraylı taraftarlar dikkat çeken bu iki bölümle ilgili sosyal medyada binlerce yorum yazdı.