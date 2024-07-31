İtalyanlar duyurdu: Napoli'nin yıldızından flaş Galatasaray kararı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile adı anılan Jens Cajuste'nin Türkiye'ye transfer olmak istemediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.07.2024 - 12:52
İtalyanlar duyurdu: Napoli'nin yıldızından flaş Galatasaray kararı!
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Napoli'den ayrılması beklenen Jens Cajuste, transfer için kararını verdiği iddia edildi.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İsveçli orta saha oyuncusunun transfer döneminde Napoli'den ayrılması bekleniyor. Cajuste için Galatasaray ihtimali de gündeme gelirken, 24 yaşındaki futbolcu Türkiye'ye transfere sıcak bakmıyor. Cajuste'nin Premier Lig'den bazı teklifleri değerlendirdiği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Jens Cajuste'nin geleceğinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

NAPOLI PERFORMANSI

Napoli'ye geçen yıl Reims'ten imza atan Cajuste, İtalyan ekibinde çıktığı 35 maçta 2 asist yaptı.


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