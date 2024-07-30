Galatasaray Emin Bayram'ın ayrılığını resmen açıkladı: Yeni adresi belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcu Emin Bayram'ın Belçika Ligi kulübü Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.07.2024 - 22:08
Galatasaray Emin Bayram'ın ayrılığını resmen açıkladı: Yeni adresi belli oldu!
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Galatasaray, Emin Bayram'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Emin Bayram transferinden 4 milyon Euro bonservis kazanacak. Westerlo, Emin Bayram'ın sonraki satışından yüzde 50 payı Galatasaray'a ödeyecek. Galatasaray'ın ayrıca Emin Bayram'ı satın alma önceliği bulunuyor.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın transferi konusunda KVC Westerlo ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre KVC Westerlo, Şirketimize net 4.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir.

Ayrıca, futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; KVC Westerlo elde edeceği transfer bedelinin %50'sini sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir. Ek olarak, kulübümüzün futbolcuyu satın alma önceliği bulunmaktadır."

WESTERLO'DA KİRALIK OLARAK OYNAMIŞTI

Galatasaray altyapısında yetişen Emin, geçen sezonu Westerlo'da kiralık geçirmişti. Belçika ekibinde 24 maça çıkan genç stoper, 1 gol ve 2 asist yaptı.


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