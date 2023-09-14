Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Elif Su Eriçek'i transfer etti!

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Elif Su Eriçek'i kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 00:17
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı Elif Su Eriçek'i transfer etti!
Abone Ol google-news

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2002 doğumlu smaçör Elif Su Eriçek ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yuvaya geri dönen Elif Su Eriçek'e Galatasaray forması altında başarı dolu bir sezon diliyoruz." denildi.

Kariyerinde daha önce 2018-2021 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Elif Su, ardından Beşiktaş ve Çukurova Belediyesi Adana Demirspor'da forma giymişti.


Player Alanı
Elif Su Eriçek galatasaray transfer Transfer dönemi Transfer haberleri Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı

En Çok Okunan Haberler