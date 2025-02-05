Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, kente geldi.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında 6 Şubat Perşembe günü deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak Galatasaray, kente geldi.
Galatasaray kafilesini taşıyan otobüs, sarı kırmızılı ekibin konaklayacağı Bolu Dağı mevkisindeki otele geldi.
Otobüsten inen teknik direktör Okan Buruk, kendisini bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi, forma imzaladı. Futbolcular da taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bolu Atatürk Stadı'nda perşembe saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Yiğit Arslan yönetecek.
Etiketler: #galatasaray #bolu #Boluspor #ziraat türkiye kupası
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