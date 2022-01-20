Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinin yardımcı hakeminin değiştirildiğini açıkladı.

AA
20 Ocak 2022 Perşembe, 09:55
Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti
Abone Ol google-news

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında 20 Ocak'ta oynanacak maçta yardımcı hakem değişikliği yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Nef Stadı'nda oynanacak maça yardımcı hakem olarak atanan Ata Yıldırım'ın Malatya'daki kötü hava şartları sebebiyle İstanbul'a gelemeyecek olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler