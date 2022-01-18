Kayserispor-Başakşehir maçının hakemi değişti

18 Ocak 2022 Salı, 18:04

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Kayserispor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

METE KALKAVAN'IN YERİNE VOLKAN BAYARSLAN

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından maçta düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yerine Volkan Bayarslan'ın atandığı açıklandı.

Kalkavan'ın bu maçta yardımcılığını İlker Takpak ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

TFF'den yapılan açıklamada, "Bir Süper Lig Hakemimizin bugün yapılan rutin Covid-19 PCR test sonucu pozitif çıkmıştır. Hakemimizin talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. İzolasyon süreci başlayan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denilmişti.



