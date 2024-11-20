Galatasaray, Kolombiyalı kanat oyuncusunu ısrarla istiyor

Yayınlanma: 20.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 04:00

Galatasaray’da Osimhen’in sezon sonu bonservisinin alınması için yoğun mesai sürerken bir yandan da ocak ayındaki transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk’un takviye istediği bölgelere transfer yapmayı planlıyor. Ziyech’in devre arasında ayrılma ihtimalinin yüksek olması nedeniyle Buruk, kanat transferi istiyor. Listenin ilk sırasında Brezilya Ligi’nden Fluminense forması giyen Jhon Arias var. G.Saray yönetimi, 27 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyla yaptığı görüşmelerden olumlu dönüş aldı. Hızı, tekniği ve atletik özellikleriyle dikkat çeken tecrübeli futbolcu bu sezon Fluminense’de oynadığı 46 maçta 13 gol atıp 8 asist yaptı. Sarı-Kırmızılılar sezon başında da transfer etmek istediği Arias için Fluminense kulübüyle bonserviste anlaşamamıştı. Ancak bu kez Sarı-Kırmızılıların eli daha güçlü. Arias’ın, Kolombiya Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Davinson Sanchez’den G.Saray’la ilgili bilgi aldığı ve gelmeyi çok istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, Fluminense’nin istediği 15 milyon Avro’luk bonservis bedelini önce 12’ye ardından 10 milyon Avro seviyesine düşürmeye çalışacak.

