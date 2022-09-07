Galatasaray Kosovalı kanat Milot Rashica ile anlaştı!

07 Eylül 2022 Çarşamba, 18:20

Galatasaray, transferde artık son saatlere girilirken çalışmalarına devam ediyor. PSG'den Mauro Icardi ile hücum hattını güçlendirmeye hazırlanan sarı-kırmızılılardan bir de kanat bölgesi için hamle geldi.

Galatasaray, Norwich City forması giyen Milot Rashica için İngiliz ekibinin kapısını resmi teklifle çaldı ve 26 yaşındaki oyuncunun bonservisiyle transferi için anlaşmaya vardı.

Milot Rashica, Galatasaray'a transferini resmiyete dökmek adına 8 Eylül Perşembe günü sabah saat 04:00 sularında İstanbul'a gelecek.

Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Rashica'nın Norwich City ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.

2021 yazında Werder Bremen'den Norwich'e 11 milyon euro karşılığında imza atan Kosovalı futbolcu, İngiliz temsilcisinde çıktığı 40 maçta 2 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.