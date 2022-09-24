Galatasaray, Kupa Voley'de kayıplarda!

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nun ikinci gününde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

cumhuriyet.com.tr
24 Eylül 2022 Cumartesi, 20:40
Galatasaray, Kupa Voley'de kayıplarda!
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AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nun ikinci gününde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan)

Galatasaray HDI Sigorta: Melih Sıratça, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergun, Aykut Acar, Yasin Aydın, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)

Setler: 17-25, 25-27, 26-24, 25-19, 15-12

Süre: 139 dakika (23, 35, 32, 27, 22)


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