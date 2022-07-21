Galatasaray, Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira ve Haris Seferovic transferleri sonrası Leo Dubois'i de duyurdu.
Galatasaray ayrıca, Debois'in eski kulübü Lyon'a 2.5 milyon bonservis verileceğini ve 27 yaşındaki futbolcunun senelik 1.8 milyon euro alacağını duyurdu.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
Öte yandan Lyon ise, anlaşmada bir milyon euro'luk bonus maddesi olduğunu ve Debois'in sonraki satışından da yüzde 10 pay alınacağını açıkladı.
Transferi sonrası açıklama yapan Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Çok tutkulu bir şekilde karşılandım. Bir sürü kupa kazanmak için elimden geleni yapacağım." dedi.
Taraftarın kendisini karşılamasına da değinen Dubois, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ben de onları statta görmek ve onalrın desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum."
Fransız oyuncu son olarak, "Hedeflerimiz en üst seviyede bitirmek istiyoruz. Önce kupayı kazanmak ve sonra da Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Ben de ilk maçıma çıkmak ve taraftarların önünde performans sergilemek için sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.
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