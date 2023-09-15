Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Fransız oyuncu Leo Dubois'in Başakşehir'e kiralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2023 - 23:04
Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı
Abone Ol google-news

Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Galatasaray'da ayrılması planlanan isimlerden Leo Dubois'in yeni adresi belli oldu.

Galatasaray'ın takımda düşünmediği Fransız sağ bek resmen takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Leo Dubois'in 1 yıllığına Başakşehir'e kiralandığı açıklandı.

29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.


Player Alanı
Leo Dubois galatasaray Başakşehir transfer Transfer dönemi Transfer haberleri

En Çok Okunan Haberler