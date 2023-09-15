Galatasaray, Leo Dubois'i 1 yıllığına Başakşehir'e kiraladı
Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği Fransız oyuncu Leo Dubois'in Başakşehir'e kiralandı.
Transfer sezonunun bitmesine saatler kala Galatasaray'da ayrılması planlanan isimlerden Leo Dubois'in yeni adresi belli oldu.
Profesyonel futbolcumuz Léo Michel Joseph Claude Dubois’nın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 15, 2023
Galatasaray'ın takımda düşünmediği Fransız sağ bek resmen takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada Leo Dubois'in 1 yıllığına Başakşehir'e kiralandığı açıklandı.
29 yaşındaki tecrübeli sağ bek, bu sezon Galatasaray formasıyla 3 resmi maçta forma giydi.
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