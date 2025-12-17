Galatasaray MCT Technic FIBA Şampiyonlar Ligi'nde güle oynaya son 16 turunda!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.12.2025 23:41:00
AA
Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında deplasmanda karşılaştığı Igokea m:tel'i 82-65 mağlup etti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun son haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Bosna Hersek ekibi Igokea m:tel'i 82-65 yendi.

Laktasi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-11 önde geçen sarı-kırmızılılar, devre arasına da 41-33 üstünlükle gitti.

İkinci devrede de skor avantajını koruyan Galatasaray MCT Technic, üçüncü periyodunu 61-47 önde bitirdiği mücadeleyi 82-65 kazandı.

SON 16 TURUNU GARANTİLEMİŞTİ

Sarı-kırmızılılarda Buğrahan Tuncer, 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Ev sahibi takımda ise Javon Bess ve Marko Jeremic'in 14'er sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantileyen Galatasaray MCT Technic, grup maçlarını 5 galibiyet, bir mağlubiyetle zirvede bitirdi. Igokea m:tel ise bir galibiyet, 5 mağlubiyetle son sırada yer aldı.

