FIFA Kıtalararası Kupası'nda zafer PSG'nin: Kazananı penaltılar belirledi!

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşılaştı.
Katar'ın Al Rayyan şehrindeki Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan maçta gol perdesini 38. dakikada Kvicha Kvaratshelia ile PSG açtı.
İlk yarı 1-0 Fransız ekibinin üstünlüğüyle tamamlanırken 62. dakikada Jorginho, penaltıdan Brezilya ekibi adına skoru eşitledi.
KUPANIN SAHİBİNİ PENALTILAR BELİRLEDİ
Normal sürenin kalan bölümünde eşitlik bozulmayınca uzatmalara geçildi.
120 dakika sonunda da taraflar aradığı golü bulamadı ve kazananı penaltılar belirledi.
Seri penaltı atışları sonucunda rakibine 2-1 üstünlük kuran PSG kupanın sahibi oldu.