Galatasaray MCT Technic İsraillilere geçit vermedi!

5.02.2026 00:03:00
Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunun 3. haftasında Bulgaristan'da oynanan maçta Hapoel Netanel Holon'u 86-81 mağlup etti.

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'da konuk ettiği İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibini 86-81 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 2. galibiyetini elde ederken, İsrail takımı ise 3. maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Salon: Arena SamElyon

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan), Paulo Marques (Portekiz)

Galatasaray MCT Technic: Can Korkmaz 3, Palmer 14, Petrucelli, Gillespie 4, White 7, Robinson 8, McCollum 18, Meeks 12, Buğrahan Tuncer 7, Muhsin Yaşar 13

Hapoel Netanel Holon: Walton 20, Munford 21, Carreira 3, Sanogo 20, Green 3, Zalmanson 10, Kravits 2, McRae 2, Rosenberg

1. Periyot: 19-25

Devre: 40-43

3 Periyot: 62-68

5 faulle çıkan: Dk. 38.23 Green (Hapoel Netanel Holon)

İlgili Konular: #galatasaray #FIBA Şampiyonlar Ligi #Hapoel Holon

