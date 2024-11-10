Galatasaray milli ara öncesi hata yapmadı: Galatasaray 3-2 Samsunspor

Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:06

Güncelleme: 10.11.2024 - 18:06

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile karşılaştı. RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3 ve 55. dakikalarda Victor Osimhen, 85. dakikada ise Michy Batshuayi kaydetti. Samsunspor'un iki golü de penaltıdan geldi. İlk gol 50. dakikada Olivier Ntcham'dan, ikinci gol 90+3. dakikada Bennasser'den geldi.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, karşılaşmanın 72. dakikasında sarı kart gördü ve bir sonraki hafta oynanacak Bodrum FK maçında cezalı duruma düştü.

13 MAÇI KAYBETMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı. Süper Lig'de 8 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son 6 resmi müsabakanın 5'inde gol sevinci yaşadı. Yıldız isim oynadığı 6 maçta da skora katkı yapmayı başardı. Osimhen, söz konusu maçlarda 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

JAKOBS TEKRAR SAKATLANDI

Galatasaray'da 3 maç sonra formasına kavuşan Ismail Jakobs, hafif ağları sonrası ikinci yarı yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 31'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İkinci sırada bulunan Samsunspor ise 25 puanda kaldı.

Milli ara sonrası Galatasaray Bodrum FK deplasmanına gidecek. Samsunspor ise Alanyaspor ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Yunus, Osimhen.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Marc Bola, Bennasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Marius.

Karşılaşmadan önemli anlar | Galatasaray 3-2 Samsunspor

90' GOL | Samsunspor, Benasser'in penaltıdan bulduğu gol ile farkı 1'e indirdi.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 7 dakika ilave edildi.

87' Galatasaray'da Yunus oyundan çıkarken Jelert dahil oldu.

86' Ziyech'in savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Michy, ceza sahasının solundan çektiği şutla topu ağlara göndermeyi başardı.

85' GOL | Galatasaray'da Batshuayi farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

82' Galatasaray'da Osimhen oyundan çıkarken Ziyech dahil oldu.

75' Galatasaray'da Barış Alper ile Mertens oyundan çıkarken Batshuayi ile Berkan Kutlu giriyor.

70' Galatasaray'da Davinson Sanhez sarı kart görüyor.

64' İnceleme bitti. Oyun devam ediyor.

63' Zeki Yavru'nun Barış'a yaptığı hareket için VAR incelemesi sürüyor.

62' Ceza sahasına gönderilen toplarda Abdülkerim ve Davinson sırayla röveşata vurdu. Abdülkerim'in şutu direkten döndü. Davinson'un şutu ise az farkla dışarı gitti.

61' Galatasaray sol kanattan Mertens ile serbest vuruş kullanacak.

60' Sallai'nin sağ kanattan yaptığı orta şut karışımı vuruş direkten dışarı gitti.

59' Ceza sahasının soluna açılan ortaya Barış Alper yakın mesafeden kafa vurdu. Kaleci harika çıkardı.

58' Samsunspor'da Emre Kılınç sarı kart gördü.

56' Yunus Akgün'ün sol kanattan yaptığı ortayı kaleci Okan sektirdi. Osimhen seken topu kafayla boş kaleye gönderdi.

55' GOL | Osimhen, Galatasaray'ı tekrar öne geçiren golü kaydetti.

50' GOL | Samsunspo,r Ntcham'ın penaltıdan bulduğu gol ile eşitliği sağladı.

49' Galatasaray'da Muslera itiraz nedeniyle sarı kart gördü.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 2 dakika ilave edildi.

38' Sallai'nin ceza sahasının dışından çektiği şut kaleci Okan Kocuk'un üzerine gitti.

37' Yunus Akgün'ün ceza sahasına gönderdiği topa zor pozisyonda Osimhen kafa vurmayı başardı. Top az farkla dışarı gitti.

36' Halil Umut Meler, Rick van Drongelen ve Osimhen'e uyarılarda bulundu.

35' Galatasaray'da Victor Osimhen sarı kart gördü

34' Topsuz alanda Osimhen, Rick van Drongelen'e faul yaptı!

33' Oyunun temposu düşük seyrediyor!

32' Galatasaray sahasında hazırlık pasları yapıyor.

31' Youssef Ait Bennasser cezalı duruma düştü.

30' Youssef Ait Bennasser, Osimhen'e yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

24' Yunus Akgün'ün sağ kanata gönderdiği topu Barış kontrol edemedi.

23' Sol kanattan Landry Dimata'nın ceza sahasına gönderdiği ortayı Muslera kontrol etmeyi başardı.

22' Mertens'in ceza sahasına gönderdiği tehlikeli topa Osimhen dokunamadı. Kaleci Okan topu kontrol etti.

21' Samsunspor tehlikeli geldi. Marc Bola'nın açtığı ortada topla buluşan Marius Mouandilmadji'nin kafası dışarı gitti.

20' Mertens'in kullandığı kornerde Osimhen'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

19' Osimhen'in uzaklardan çektiği harika şutu kaleci Okan çıkarmayı başardı.

18' Mertens'in uzaklardan yaptığı orta şut karışımı vuruşu kaleci Okan kontrol etti.

14' Galatasaray'da Sallai'nin ceza sahasının dışından çektiği şut çerçeveyi bulmadı.

13' Mertens'in savunma arkasına Osimhen'e gönderdiği topu Lubomir Satka taca gönderdi.

12' Zeki Yavru'nun kullandığı korner doğrudan dışarı gitti.

11' Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruş doğrudan kaleye gitti. Muslera son anda çıkardı.

10' Samsunspor'da Dimata sol kanatta yerde kaldı. Karar serbest vuruş!

9' Olivier Ntcham ön alanda topu kaparak sol kanattan sürdü. Galatasaray savunması araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

8' Sol kanatta topa koşan Dimata, Barış Alper'e faul yaptı!

7' Samsunspor'da Bola'nın ceza sahasına gönderdiği top Marius Mouandilmadji'nin kafasına çarparak Muslera'nın kucağına gitti.

4' Osimhen attığı gol sonrası Icardi'nin formasını kameralara gösterdi.

4' Sağ kanatta Mertens'in pasında Torreira topla buluştu. Torreira'nın ortasına harika bir kafa vuran Osimhen ağları buldu.

3' GOL | Victor Osimhen, Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.