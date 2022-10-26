Galatasaray Nef, deplasmanda kaybetti

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Hapoel Holon'a 82-73 kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 22:57
Galatasaray Nef, deplasmanda kaybetti
Abone Ol google-news

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda İsrail'in Hapoel Atsmon Holon takımına 82-73 yenildi.

Maça iyi başlayan Galatasaray Nef, Holon Toto Arena'da yapılan müsabakanın ilk periyodunu 18-12 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan İsrail ekibi, soyunma odasına 41-35 üstün gitti. Üçüncü periyodu 59-50 üstünlükle geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 82-73 kazandı.

Hapoel Atsmon Holon'dan Erick Green 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Galatasaray Nef'te Dee Bost 17 sayıyla öne çıktı.

C Grubu'nda Hapoel Atsmon Holon 3'te 3 yaparken, Galatasaray Nef ilk mağlubiyetini yaşadı.

Sarı-kırmızılılar, ilk iki maçında Belçika ekibi Filou Oostende ve Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı mağlup etmişti.


Hapoel Atsmon Holon galatasaray nef Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı FIBA Şampiyonlar Ligi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler