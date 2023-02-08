Galatasaray, Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı
Galatasaray, 23 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp Zaniolo transferinin bir parçası olarak; Roma ile gelirleri depremde zarar görenlere bağışlanması için bir hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray, Roma'dan Transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile 2026-2027 sezonuna kadar sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirerek, İtalyan oyuncunun lisansını çıkardı.
4.5 yıllık sözleşme imzalanan oyuncu, 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi.
Sonraki satıştan Roma'ya yüzde 20 pay verecek olan Galatasaray, oyuncuya yıllık 2 milyon 750 bin Euro ücret ödeyecek.
Galatasaray ayrıca bu yıl içerisinde tüm geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Roma ile hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.
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