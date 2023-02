Hataysporlu Rayane Aabid'ten Türkiye için bağış kampanyası

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 18:10

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 18:10

Kahramanmaraş, 6 Şubat gecesi 7,7 ve aynı günün öğle saatlerinde 7,6 şiddetinde iki depremle sarsıldı.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden Hatay'da yaşayan Hataysporlu Rayane Aabid, Türkiye için yardım kampanyası başlattı.

Fas asıllı Fransız futbolcu, kampanyayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Aabid'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Selamın aleyküm. Sosyal ağlarda kendimi ifade etmeye alışkın değilim ama durum endişe verici. Bu bağlantıyı Hatay'da bıraktığım tüm insanlar, her şeyini kaybettiğini gördüğüm ve hiçbir şeyi kalmayan tüm insanlar için kendim oluşturdum. Lütfen, durum felaket. Yaşadığım insanların bize her zamankinden daha çok ihtiyaçları var. Hiçbir şeyleri kalmadı. Yardıma gelmeliyiz. Kendilerini yeniden inşa etmeleri için ihtiyaç duydukları şeyleri sağlamaları ve her şeyden önce kendilerini beslemeleri, örtünmeleri ve kendilerine bakmaları gerekli. Maddi yardımlarınız onlara çok yardımcı olacak ama dualarınızda lütfen onları unutmayın, onlar için dua edin, hiçbir şeyleri kalmadı, her şeylerini kaybettiler, yardım edilmeleri gerekiyor, herkese tüm kalbimle teşekkür ederim."

31 yaşındaki futbolcunun yardım kampanyasında şu ana kadar 10 866 Euro toplandı.