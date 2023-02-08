Hatayspor'dan Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Henüz ulaşamadık

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:04

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 19:04

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, yaptığı açıklamada, hem Atsu hem de Taner Savut'a şu ana kadar ulaşamadıklarını söyledi.

Taner Savut

Christian Atsu'nun dün enkazdan çıkartılarak hastaneye götürüldüğüne yönelik bir bilgi aldıklarını aktaran Aydın Toksöz, "Ancak bu bilgiyi teyit edemedik. Taner Savut hocamızla ilgili de bilgi sahibi değiliz. Maalesef henüz Atsu ve Taner Savut'a ulaşmış değiliz" ifadelerini kullandı.