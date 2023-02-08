Hatayspor'dan Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Henüz ulaşamadık

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay'ı da etkileyen depremde enkaz altında kalan Christian Atsu ve Taner Savut'a şu ana kadar ulaşamadıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 19:04
Hatayspor'dan Christian Atsu ve Taner Savut açıklaması: Henüz ulaşamadık
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan Atakaş Hatayspor'da Ganalı futbolcu Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'a henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Hatayspor Kulübü Başkan Vekili Aydın Toksöz, yaptığı açıklamada, hem Atsu hem de Taner Savut'a şu ana kadar ulaşamadıklarını söyledi.

Taner Savut

Christian Atsu'nun dün enkazdan çıkartılarak hastaneye götürüldüğüne yönelik bir bilgi aldıklarını aktaran Aydın Toksöz, "Ancak bu bilgiyi teyit edemedik. Taner Savut hocamızla ilgili de bilgi sahibi değiliz. Maalesef henüz Atsu ve Taner Savut'a ulaşmış değiliz" ifadelerini kullandı.


Christian Atsu Taner Savut enkaz Kahramanmaraş depremi Atakaş Hatayspor

İlgili Haberler

Depremin ardından Nurdağı'ndaki yıkım havadan görüntülendi

Depremin ardından Nurdağı'ndaki yıkım havadan görüntülendi
Galatasaray'dan depremzedeler için saygı duruşu

Galatasaray'dan depremzedeler için saygı duruşu
e-Nabız'dan deprem adımı: Yakınlara dair bilgi alınabilecek

e-Nabız'dan deprem adımı: Yakınlara dair bilgi alınabilecek

En Çok Okunan Haberler