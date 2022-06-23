Galatasaray Okan Buruk'u açıkladı
Galatasaray Kulübü, futbol A takımı teknik direktörlüğü için Okan Buruk ile görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğü için Sayın Okan Buruk ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve yaklaşık 9 yıl sarı-kırmızılı formayı terleten Okan Buruk, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanan kadronun en önemli futbolcularından oldu. Buruk, futbolculuk döneminde Galatasaray'da ayrıca 7 kez Süper Lig, 5 kez Türkiye Kupası, 1 kez de TFF Süper Kupa'da şampiyonluk yaşadı.
Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde daha sonra İtalya'nın Inter takımının yanı sıra Beşiktaş ve o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da forma giydi.
Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yapan Okan Buruk, Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.
Okan Buruk, teknik direktör olarak Medipol Başakşehir ile 2019-2020 sezonunda Süper Lig, Akhisar Belediyespor ile de 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.
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