Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının biletleri satışa çıktı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının biletleri satışa sunuldu. Maç perşembe günü oynanacak.

AA
22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:39
Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının biletleri satışa çıktı
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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve Marsilya ile oynanacak E Grubu 5. hafta müsabakasının biletlerinin passo.com.tr ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Biletleri ilk olarak 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerinin alabileceği ifade edildi. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.


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