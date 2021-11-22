Galatasaray-Olimpik Marsilya maçının biletleri satışa çıktı

22 Kasım 2021 Pazartesi, 15:39

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve Marsilya ile oynanacak E Grubu 5. hafta müsabakasının biletlerinin passo.com.tr ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunulduğu belirtildi.

Biletleri ilk olarak 2019-2020 sezonu kombine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerinin alabileceği ifade edildi. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.