Galatasaray, Onur Günaydı ile yeniden imzaladı
Galatasaray, 21 yaşındaki voleybolcu Onur Günaydı'nın sözleşmesini 1 yıllığına yeniledi.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 21 yaşındaki smaçör Onur Günaydı'nın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 3 sezondan bu yana A takımda forma giyen Onur Günaydı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
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