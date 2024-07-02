Galatasaray, Onur Günaydı ile yeniden imzaladı

Galatasaray, 21 yaşındaki voleybolcu Onur Günaydı'nın sözleşmesini 1 yıllığına yeniledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:55
Galatasaray, Onur Günaydı ile yeniden imzaladı
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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 21 yaşındaki smaçör Onur Günaydı'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 sezondan bu yana A takımda forma giyen Onur Günaydı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.


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