Galatasaray, Onur Günaydı ile yeniden imzaladı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:55

Güncelleme: 02.07.2024 - 17:55

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 21 yaşındaki smaçör Onur Günaydı'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 3 sezondan bu yana A takımda forma giyen Onur Günaydı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.