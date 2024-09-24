Galatasaray PAOK maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde PAOK maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
Sakatlığı devam eden Hakim Ziyech, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.
İdmanı Sportif AŞ yöneticileri İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş de izledi.
Etiketler: #galatasaray #PAOK #uefa avrupa ligi
Spor Haberleri
- Galatasaray PAOK maçına hazır
- PFDK, derbinin sevklerini açıklandı
- Trabzonspor'dan VAR tepkisi!
- Süper Lig'de 6. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
- Asım Pars, Bosna Hersek'te toprağa verildi
- Şanlıurfaspor'dan hakem tepkisi!
- 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli o
- Şampiyonlar Ligi finalinin adresi değişiyor...
- Yunus Akgün'den derbi yorumu! 'Penaltıydı...'
- Okan Buruk'tan derbi ve Avrupa Ligi açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran cinayetinde yeni deliller
- 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'
- İmamoğlu'ndan flaş 'siyasi yasak' yanıtı
- Metin Arolat'ın ölümünde 'sarı serum' iddiası
- Ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti
- Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan hakkında yeni iddia
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- 'Kumpasın piyonu Süleyman Soylu'
- Fenomen Kübra Aykut'un son görüntüleri ortaya çıktı
- Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!