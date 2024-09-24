Galatasaray PAOK maçına hazır

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray PAOK maçına hazır
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.09.2024 - 22:29

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde PAOK maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Sakatlığı devam eden Hakim Ziyech, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdü.

İdmanı Sportif AŞ yöneticileri İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan, Abdullah Kavukcu ve Maruf Güneş de izledi.


Etiketler: #galatasaray #PAOK #uefa avrupa ligi
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