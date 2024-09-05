Galatasaray, PUMA ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
Galatasaray, PUMA ile tüm branşları kapsayan geniş kapsamlı bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, anlaşma, Galatasaray'ın basketbol, voleybol, atletizm, kürek, judo, yüzme ve sutopu gibi branşlarında mücadele eden kadın ve erkek takımlarının formalarını ve spor tekstil ürünlerini kapsıyor. Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray sporcularının tamamı, PUMA ürünleriyle müsabakalarda mücadele edecek.
Öte yandan anlaşma 2024-2025 sezonundan itibaren başlayacak ve 5 yıl sürecek.
Etiketler: #galatasaray #PUMA #sponsor #sponsorluk
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