Galatasaray, Renato Nhaga transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Galatasaray, Renato Nhaga transferini resmi olarak açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 18 yaşındaki oyuncunun transferi için Casa Pia takımına 6 milyon 500 bin Euro ödeneceğini duyurdu.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Renato Nhaga ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takımın açıklaması şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atlético Clube – Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 4,5 sezon süreli sözleşme imzalanmış olup, yapılan anlaşmaya göre kendisine ödenecek garanti ücretler aşağıdaki şekildedir:

2025/2026 sezonu: 375.000 Euro

2026/2027 sezonu: 750.000 Euro

2027/2028 sezonu: 750.000 Euro

2028/2029 sezonu: 800.000 Euro

2029/2030 sezonu: 850.000 Euro"

"GALATASARAY'A FAYDAM OLACAK"

Transferinin ardından açıklamalarda bulunan Renato Nhaga, "Galatasaray'a imza attığım için çok mutluyum. Genç bir oyuncu olarak güzel bir projenin parçası olacağım, çok hevesliyim. Galatasaray'a fayda sağlamak istiyorum. Gelecekte neler olacağını göreceğiz" dedi.

DURSUN ÖZBEK: "UZUN YILLAR...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "İnşallah Galatasaray'da güzel günleri olacak. Genç bir oyuncu, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edecek. Büyük fayda üretmesini diliyorum. Bol şanslar. Türkiye'de ve Avrupa'da yolu açık, şansı bol olsun" açıklamasını yaptı.