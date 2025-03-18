Galatasaray, sahasında kazandı!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 23:11

Güncelleme: 18.03.2025 - 23:11

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray, sahasında Rytas Vilnius ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray, sahadan 89-81 galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta da kazanırsa çeyrek finali garantileyecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Galatasaray: Young 5, Wallace 15, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 5, Delgado 6, Cummings 22, Blumbergs 3, Izundu 11, Göksenin Köksal 4, Samet Geyik

Rytas Vilnius: Flagg 7, Radzevicius 11, Cole 25, Enoch 2, Paliukenas 3, Normantas 12, Jackson-Cartwright 8, Gudaitis 2, Masiulis 1, Sargiunas 10

1. Periyot: 24-23

Devre: 38-36

3. Periyot: 59-59