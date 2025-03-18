Galatasaray, sahasında kazandı!
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, sahasında Rytas Vilnius'u 89-81 mağlup etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu beşinci hafta maçında Galatasaray, sahasında Rytas Vilnius ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, sahadan 89-81 galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta da kazanırsa çeyrek finali garantileyecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Lorenzo Baldini (İtalya), Martin Vulic (Hırvatistan)
Galatasaray: Young 5, Wallace 15, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 5, Delgado 6, Cummings 22, Blumbergs 3, Izundu 11, Göksenin Köksal 4, Samet Geyik
Rytas Vilnius: Flagg 7, Radzevicius 11, Cole 25, Enoch 2, Paliukenas 3, Normantas 12, Jackson-Cartwright 8, Gudaitis 2, Masiulis 1, Sargiunas 10
1. Periyot: 24-23
Devre: 38-36
3. Periyot: 59-59
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