Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında sahasında Manisa Basket'i 104-81 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6. ve son haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Galatasaray, konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 104-81 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sarı-kırmızılı takım, gruptaki dördüncü galibiyetini alarak bir üst tura çıktı. Organizasyona veda eden Manisa ekibi ise beşinci yenilgisini aldı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)
Galatasaray: Blumbergs 8, Palmer 16, Wallace 11, Göksenin Köksal 4, Delgado 9, Young 4, Cummings 14, Samet Geyik 2, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 3, Sadık Emir Kabaca 16, Yaman Alişan 2
Manisa Basket Divissa: Chiozza, Besson 16, Leon Apaydın 6, Thomas 5, White 25, Lual-Acuil 19, Cengizhan İvedi 3, Yunus Sonsırma 5, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2
1. periyot: 33-21
Devre: 50-46
3. periyot: 78-60
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