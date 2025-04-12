Galatasaray Samsun'da kazandı: Penaltı tepkisi

Yayınlanma: 12.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2025 - 04:00

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor’u 2-0 yendi. Bay geçtiği haftanın ardından galibiyetle dönen Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6’ya çıkardı.

Mücadelede hakem Ozan Güven’in bazı kararlarına iki takım da itiraz etti. 5. dakikada ceza sahasında Van Drongelen’in koluna gelen topta G.Saray penaltı bekledi, hakem Güven devam ettirdi, VAR karışmadı.

19. dakikada yine Van Drongelen’in ceza sahasında Torreira’ya müdahalesinde Sarı-Kırmızılılar penaltı itirazında bulundu, karar devam oldu, VAR’dan izleme tavsiyesi gelmedi. 36’da Osimhen’in topsuz alanda eliyle Van Drongelen’in kafasını ittiği pozisyonda Samsunspor kırmızı beklerken hakem kart kullanmadı. 9. dakikada Samsunlu Holse’nin golü, VAR’dan ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Ancak ekrana gelen ofsayt çizgisinde Holse’nin konumu nedeniyle golün iptali tartışma yarattı. 56. dakikada Emre Kılınç’ın eline gelen topta SarıKırmızılılar penaltı beklese de hakem devam ettirdi.