Galatasaray serinin ilk maçında kaybetti! Nilüfer Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında evinde Galatasaray'ı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

AA
Yayınlanma: 10.05.2023 - 07:29
Galatasaray serinin ilk maçında kaybetti! Nilüfer Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nunevıller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Beren Yeşilırmak, Fulden Ural)


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