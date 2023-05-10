Galatasaray serinin ilk maçında kaybetti! Nilüfer Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1
Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında evinde Galatasaray'ı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ilk maçında Nilüfer Belediyespor sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Atkinson, Ecenur Aksoy, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Milanova, Nunevıller (Eylül Akarçeşme, Arzum Tezcan, Humay Fırıncıoğlu)
Galatasaray HDI Sigorta: Anthi, İlkin Aydın, Popovic, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç, Eggleston (Bihter Dumanoğlu, Sude Hacımustafaoğlu, Emine Arıcı, Beren Yeşilırmak, Fulden Ural)
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