Galatasaray set vermeden kazanmaya devam ediyor!
Ligde yoluna set vermeden namağlup devam eden Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Bahçelievler Belediye'yi 3-0 mağlup etti.
Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Bahçelievler Belediye'yi 3-0 mağlup etti.
Sarı kırmızılı takım, bu sezon resmi maçlarda 12. galibiyetini aldı.
HİÇ SET VERMEDİ
Bu sezon Avrupa maçları dahil 12 maça çıkan sarı kırmızılı takım, tüm maçları set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.
Galatasaray bu süreçte karşılaştığı Zok Igman, KV Drita, Paok, Sarıyer, Zeren, Vakıfbank, AO Thiras, Aras, AO Thiras, Zeren, Sariyer ve Bahçelievler'i mağlup etti.
Spor Haberleri
- TOFAŞ, deplasmanda hata yapmadı
- Türk Hava Yolları, deplasmanda rahat kazandı!
- Vakıfbank, evinde net skorla galip
- 8 dakikada 2 penaltı kaçırdı!
- Parfüm çalan hakemin cezası belli oldu!
- Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan isimlerde son durum!
- Galatasaray set vermeden kazanmaya devam ediyor!
- Yeni Malatyaspor eksi 3 puanda takıldı kaldı
- Kayserispor, ligde ilk kez kazandı!
- Panathinaikos, Fenerbahçe'yi şikayet etti
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
- Fuarda İsrail protestosuna iki gözaltı
- Öcalan hamlesinin sonucu
- Operasyon süreci böyle gerçekleşti!
- Bir ay önce bomba ihbarı yapılmış!
- Miras kavgasına şeriat mahkemesi!
- İsrail, İran'daki hangi 'askeri hedefleri' vurdu?
- Gülben Ergen'den korkutan haber: '72 saatten bu yana...'
- Halk çağrıyı nasıl değerlendiriyor?
- Yavuz Bingöl ile Nilşah Ağaoğlu evlendi