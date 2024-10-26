Galatasaray set vermeden kazanmaya devam ediyor!

Ligde yoluna set vermeden namağlup devam eden Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Bahçelievler Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

Galatasaray set vermeden kazanmaya devam ediyor!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2024 - 16:01

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Bahçelievler Belediye'yi 3-0 mağlup etti. 

Sarı kırmızılı takım, bu sezon resmi maçlarda 12. galibiyetini aldı.

HİÇ SET VERMEDİ

Bu sezon Avrupa maçları dahil 12 maça çıkan sarı kırmızılı takım, tüm maçları set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.

Galatasaray bu süreçte karşılaştığı Zok Igman, KV Drita, Paok, Sarıyer, Zeren, Vakıfbank, AO Thiras, Aras, AO Thiras, Zeren, Sariyer ve Bahçelievler'i mağlup etti.


Etiketler: #Galatasaray Daikin #Bahçelievler Belediyespor #Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi
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