Galatasaray set vermeden kazanmaya devam ediyor!

Yayınlanma: 26.10.2024 - 16:01

Güncelleme: 26.10.2024 - 16:01

Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Bahçelievler Belediye'yi 3-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takım, bu sezon resmi maçlarda 12. galibiyetini aldı.

HİÇ SET VERMEDİ

Bu sezon Avrupa maçları dahil 12 maça çıkan sarı kırmızılı takım, tüm maçları set vermeden 3-0 kazanmayı başardı.

Galatasaray bu süreçte karşılaştığı Zok Igman, KV Drita, Paok, Sarıyer, Zeren, Vakıfbank, AO Thiras, Aras, AO Thiras, Zeren, Sariyer ve Bahçelievler'i mağlup etti.