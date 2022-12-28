Galatasaray Sivasspor deplasmanında: İşte Okan Buruk'un yerli rotasyonu planı

28 Aralık 2022 Çarşamba, 10:28

Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u mağlup eden ve liderliğe yerleşen Galatasaray'da sakatlıklar can sıktı. Galatasaray’da Kazımcan Karataş’ın sakatlanmasıyla, Türk futbolcu olarak sahaya hangi üçlünün çıkacağı merak konusu oldu.

Milliyet'in haberine göre Galatasaray’da Kazımcan’ın sakatlığı yerli denkleminde taşları yerinden oynatacak. Teknik direktör Okan Buruk'un antrenmanlarda özellikle bu konu üzerinde durduğu kaydedildi.

Haberde belirtilen Okan Buruk'un kullanabileceği yerli rotasyonları şu şekilde:

OKAN - ABDÜLKERİM - KEREM PLANI

Haberde Buruk'un Muslera’dan vazgeçip kalede Okan Kocuk'u tercih etmeye sıcak bakmadığı belirtildi.

ABDÜLKERİM - EMRE TAŞDEMİR - KEREM PLANI

Sol bekte bu plana göre Kazımcan’ın yerine sakatlıktan çıkan Emre Taşdemir'in forma giyeceği ifade edildi.

ABDÜLKERİM - BARIŞ - KEREM PLANI

Sol bek pozisyonunda ise Aanholt veya Dubois’a emanet edilecek. Rashica'nın yerine hazırlık kampının yıldızı Barış Alper Yılmaz'ın tercih edileceği iddia edildi.

ABDÜLKERİM - BERKAN - KEREM PLANI

Habere göre cezalı Torreira’nın yerine Berkan Kutlu oynayacak. Diğer yerliler ise yine Abdülkerim ile Kerem olacak.

ABDÜLKERİM - BARAN - KEREM PLANI

6 numara özelliği olan 19 yaşındaki Baran Aksaka’nın sürpriz şekilde tercih edilmesi de yine opsiyonlar arasında yer alıyor. Ancak Buruk ve ekibi, Sivas maçı için bunu riskli görüyor.