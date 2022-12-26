Galatasaray maçı öncesi Sivasspor'da sakatlık şoku
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor'da futbolcu Murat Paluli'nin yan diz bağında kopma meydana geldiği açıklandı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Murat Paluli'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.
Fotoğraf: Murat Paluli
YAN BAĞINDA KOPMA MEYDANA GELDİ
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Murat Paluli'nin, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynanan maçın 81. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktığı anımsatılarak, "Sporcumuz Murat Paluli'nin gerçekleştirilen MR çekiminde sağ diz dış yan bağında total ruptür (kopma) meydana geldiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.
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