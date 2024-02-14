Galatasaray - Sparta Prag maçı biletleri tükendi!
Galatasaray - Sparta Prag maçı için satışa çıkan biletler tükendi.
Galatasaray'ın perşembe günü Sparta Prag ile oynayacağı kritik karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarları büyük ilgi gösterdi.
Maç biletleri satışa çıktıktan 5 saniye sonra tükendi. Rams Park'ta 50 bin taraftarın olması bekleniyor.
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Maç biletleri 950 lira ile 20 bin lira arasında değişiyordu.
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