Galatasaray - Sparta Prag maçı biletleri tükendi!

Galatasaray - Sparta Prag maçı için satışa çıkan biletler tükendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:14
Galatasaray - Sparta Prag maçı biletleri tükendi!
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Galatasaray'ın perşembe günü Sparta Prag ile oynayacağı kritik karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarları büyük ilgi gösterdi.

Maç biletleri satışa çıktıktan 5 saniye sonra tükendi. Rams Park'ta 50 bin taraftarın olması bekleniyor.

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Maç biletleri 950 lira ile 20 bin lira arasında değişiyordu.


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