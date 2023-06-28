Galatasaray, stat isim sponsorunu açıkladı!

Yayınlanma: 28.06.2023 - 20:13

Güncelleme: 28.06.2023 - 20:13

Galatasaray, stadyum isim sponsorunun Rams Global olduğunu duyurdu.

Stat isim sponsorumuz: Rams Global!



Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.



?? https://t.co/qZpTD3dYvr pic.twitter.com/AfK9JFEspY — #ŞampiyonGalatasaray ?? (@GalatasaraySK) June 28, 2023

Nef ile yapılan anlaşmayı sonlandıran sarı kırmızılı takım yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı." ifadelerini kullandı.