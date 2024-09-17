Galatasaray, Süper Lig'de son 15 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştirdi
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti.
Sezona Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle giren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda da İsviçre temsilcisi Young Boys'a elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e ise iyi bir başlangıç yaptı.
Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde son 2 sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 2 haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla yendi. "Cimbom" devamında Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u ise 5-0 mağlup etti.
Son olarak 3. haftadan ertelenen müsabakada Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Galatasaray, sezona 5'te 5 yaparak başladı. Daha önce böyle bir başlangıcı Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, 15 sezon sonra bu başarısını tekrarladı.
Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray tarihinde sezona 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik adam oldu.
Sarı-kırmızılı takımın başında üst üste iki şampiyonluk yaşayan ve birçok rekorun sahibi olan Buruk, Süper Lig'de sezona iyi bir giriş yaptı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk 5 maçını da kazanmasını bildi.
Okan Buruk, Fatih Terim'in ardından (1998-1999 sezonu) Galatasaray tarihinde bir Süper Lig sezonuna 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik direktör ünvanını aldı.
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