Galatasaray taraftarı, Zaniolo'ya veda etti

Yayınlanma: 15.08.2023 - 23:30

Güncelleme: 15.08.2023 - 23:54

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3.ön eleme turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaştı.

Galatasaraylı taraftarlar, takımdan ayrılması gündemde olan İtalyan oyuncuya 'Nicolo Zaniolo' tezahüratıyla veda etti.

MUHAMMED'İN BABASINDAN DUYGUSAL VEDA

Sarı-kırmızılı kulübe gönül veren taraftarlar, İtalyan futbolcuya yaptıkları paylaşımlarla da veda ederken bunların en çarpıcısı ise Muhammed Emin Özkan'ın babasından geldi.

Baba Özkan, "Seni maçlarda izlerken hep oğlumu görür gibi oluyordum. Mutlu oluyordum. 17 numarayı seçtiğin için teşekkürler, yolun açık olsun güzel insan" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarı olan ve Nicolo Zaniolo'nun transferini dört gözle bekleyen Muhammed Emin Özkan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti.

ASTON VİLLA'YA TRANSFER OLUYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Yıldız solak, Premier Lig'e Aston Villa formasıyla adım atmaya hazırlanıyor.

Aston Villa, Galatasaray ile kiralık + zorunlu satın alma opsiyonu teklifiyle anlaşma sağlamak üzere. İngiliz ekibi, 5 milyon Euro karşılığında kiralayacağı Zaniolo'nun bonservisini sezon sonu 27 milyon Euro karşılığında alacak.