Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için Aston Villa iddiası

Galatasaray'da ayrılması gündemde olan Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya gitmek istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:44
Galatasaray forması giyen Nicolo Zaniolo için Aston Villa iddiası
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Galatasaray forması giyen Zaniolo'yla ilgili transfer iddiaları çıkmaya devam ediyor. 

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Zaniolo, İngiltere Premier Lig takımına transfer olmak istiyor. 

Haberde Aston Villa'nın geçen hafta saın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edilirken, İngiliz kulübünün bu hafta içinde transferi bitirmeyi umduğu belirtildi.

İNGİLİZLER TEKLİF YÜKSELTTİ 

İspanyol AS gazetesinin haberine göre, teknik direktör Unai Emery'nin oyuncuyu ısrarla istemesinin ardından Aston Villa'nın Zaniolo için kiralama teklifini 3 milyon Euro'dan 5 milyon Euro'ya yükselttiğini belirtti. 

İngiliz kulübünün teklifi 20 milyon Euro zorunlu satın alma ve 7 milyon euro bonusu da içeriyor.


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