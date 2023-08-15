Nicolo Zaniolo rekor bedelle Aston Villa'ya doğru!

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun, İngiltere Premier Lig kulübü Aston Villa'ya transfer olduğu kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:55
Nicolo Zaniolo rekor bedelle Aston Villa'ya doğru!
Abone Ol google-news

Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Zaniolo, İngiliz ekibi Aston Villa’ya transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu, 1 sezon kiralık ardından zorunlu satın alma opsiyonuyla toplam 32 milyon Euro bonservis karşılığında sarı-kırmızılılardan ayrıldı.

Galatasaray, Zaniolo’yu geçen sezonun devre arasında 5 yıla yayılacak ödemeyle 15 milyon Euro bonservis karşılığında Roma’dan transfer etmişti. Sarı-kırmızılılar, Zaniolo’nun satışından elde ettiği kârın yüzde 20’sini Roma’ya verecek.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

İtalyan yıldız, hem Türkiye’de hem de Galatasaray’da en yüksek bedelle başka takıma giden futbolcu olarak tarihe geçti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, “Birçok oyuncumuza teklif var” derken, “Transferle ilgili acil bir şey yok. Odaklandığım şey, elimdeki iyi oyuncular. Hem Türk hem de yabancı olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Onlarla birlikte bu yolu en iyi şekilde yürümek istiyorum. Transfer olarak çok aciliyetim yok. Tek hedefimiz şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde olmak. Galatasaray’ın hedefi Avrupa’da kupa kazanmak. Geçen sezon başarılı olmamızın nedeni tüm oyuncuların inanması ve yüzde 100’ünü vermesi. Aynı ortamı yeniden yakalayacağız” diye konuştu.


Nicolo Zaniolo Aston Villa transfer galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray Nef'in hazırlık programı belli oldu

Galatasaray Nef'in hazırlık programı belli oldu
Galatasaray, Atletico Madrid'in 2 yıldızını istiyor

Galatasaray, Atletico Madrid'in 2 yıldızını istiyor
Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in kiralanması gündemde

Galatasaray'da forma şansı bulamayan Yusuf Demir'in kiralanması gündemde

En Çok Okunan Haberler