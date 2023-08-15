Nicolo Zaniolo rekor bedelle Aston Villa'ya doğru!

Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:55

Güncelleme: 15.08.2023 - 09:55

Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Zaniolo, İngiliz ekibi Aston Villa’ya transfer oldu. 24 yaşındaki oyuncu, 1 sezon kiralık ardından zorunlu satın alma opsiyonuyla toplam 32 milyon Euro bonservis karşılığında sarı-kırmızılılardan ayrıldı.

Galatasaray, Zaniolo’yu geçen sezonun devre arasında 5 yıla yayılacak ödemeyle 15 milyon Euro bonservis karşılığında Roma’dan transfer etmişti. Sarı-kırmızılılar, Zaniolo’nun satışından elde ettiği kârın yüzde 20’sini Roma’ya verecek.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇECEK

İtalyan yıldız, hem Türkiye’de hem de Galatasaray’da en yüksek bedelle başka takıma giden futbolcu olarak tarihe geçti.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, “Birçok oyuncumuza teklif var” derken, “Transferle ilgili acil bir şey yok. Odaklandığım şey, elimdeki iyi oyuncular. Hem Türk hem de yabancı olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Onlarla birlikte bu yolu en iyi şekilde yürümek istiyorum. Transfer olarak çok aciliyetim yok. Tek hedefimiz şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi’nde olmak. Galatasaray’ın hedefi Avrupa’da kupa kazanmak. Geçen sezon başarılı olmamızın nedeni tüm oyuncuların inanması ve yüzde 100’ünü vermesi. Aynı ortamı yeniden yakalayacağız” diye konuştu.