Galatasaray taraftarında Osimhen korkusu!

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın 10 Ekim'de Lesotho ve 14 Ekim'de Benin ile oynayacağı maçlar Dünya Kupası Eleme maçları için milli takıma gitti.

Son milli arada Nijerya'nın Ruanda'yı konuk ettiği karşılaşmada 35. dakikada darbe sonrası yaşadığı sakatlık ile oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen, sarı-kırmızılı takımda 3 karşılaşmayı kaçırmıştı.

Nijeryalı yıldız golcü, Alanyaspor maçının son bölümünde oyuna girerek sahalara geri dönmüştü. Yıldız golcü, takımının Liverpool ve Beşiktaş maçlarında ilk 11'de görev yapmıştı ancak iki mücadelede de 90 dakikayı tamamlayamadı.

Victor Osimhen'in Nijerya kampı için ülkesine dönmesinin ardından kamptan paylaşılan bir fotoğraf gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, söz konusu karede Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulanırken tesislerin yetersizliğine tepki gösterdi.

Antrenman sahasının büyük bölümünün topraktan oluşması sosyal medyada taraftarların tepkisi çekti.