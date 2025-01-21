Galatasaray taraftarından Muslera'ya tepki! Tecrübeli eldivenden 'bitti' mesajı!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldığı maçın ardından Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya tepki gösterdi.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı.
Dinamo Kiev'in 3 isabetli şutunun da golle sonuçlanmasının ardından Galatasaray taraftarı, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya büyük tepki gösterdi.
38 yaşındaki file bekçisi, son düdükle birlikte hiç beklemeden hızlı bir şekilde soyunma odasına doğru gitti. Tecrübeli eldiven maçın bitişiyle eliyle 'bitti' işareti yaparak soyunma odasına gitti.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Muslera, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 26 resmi maçta kalesinde 37 gol gördü. Uruguaylı, 5 maçta da kalesini gole kapattı.
Etiketler: #fernando muslera #galatasaray #Protesto #Dinamo Kiev
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