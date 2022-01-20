Galatasaray taraftarından 'Yönetim istifa' tezahüratı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılırken, taraftarlar yönetime istifa çağrısında bulundu.
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı taraftarlar yönetim ve başkan Burak Elmas’a tepki gösterdi.
32. dakikada Morutan’ın yerde kalmasının ardından penaltı bekleyen futbolcular ve tribünlerin tepkileri sonuçsuz kaldı. Oyun devam ederken, 35. dakikada Galatasaray taraftarının tepki tezahüratları geldi. “Yönetim istifa” çağrısı yapan sarı-kırmızılı taraftarlar ardından “Hakemler doğruyor. Burak Elmas susuyor” şeklinde bağırdı.
Kaleci İsmail Çipe’yi de ıslıklayan Galatasaray taraftarı, Fatih Terim lehine de “İmparator Fatih Terim” tezahüratı yaptı.
Taraftarlar, takımlarını 2-1 geride olduğu 82. dakikada ise “Söylesene Burak Elmas takım niye oynamıyor?” tezahüratında bulundu.
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