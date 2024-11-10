Galatasaray taraftarları Mauro Icardi'yi unutmadı!

Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u konuk eden Galatasaray'da taraftarlar, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'ye özel pankart hazırladı.

Galatasaray taraftarları Mauro Icardi'yi unutmadı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2024 - 15:23

Galatasaray'ın Samsunspor ile oynayacağı maçta sarı-kırmızılı takımın taraftarları Mauro Icardi'yi unutmadı.

Tottenham maçında sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Icardi için dikkat çeken bir pankart açıldı.

Tribüne asılan panlartta "Geçmiş olsun kral. Daha güçlü döneceksin" ifadeleri yer aldı.

İşte o pankartlar:


Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #sakatlık

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