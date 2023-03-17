Galatasaray taraftarlarından 'Şampiyon olmamız engellenemez' tezahüratı!
Galatasaray taraftarları, Konya'da bir pozisyonda hakem Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları, Konyaspor ile oynadıkları maçın ikinci yarısında hakem Zorbay Küçük'ün bir kararına teki gösterdi.
Mücadelenin 71. dakikasında Milot Rashica'nın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu iptal kararı tepki gördü.
Konya'da deplasman tribünün yer alan taraftarlar "Şampiyon olmamız engellenemez" şeklinde tezahürat yaptı.
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